الأمن اللبناني يحبط محاولتين لتهريب الكبتاغون إلى السعودية والكويت

وقد أسفرت التحقيقات عن توقيف عدد من المتورطين، ولا تزال الجهود مستمرة لتوقيف باقي أفراد الشبكة بالتنسيق مع القضاء والجهات الأمنية المختصة.
وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الخميس، في بيان "أن العملية الأولى بدأت بعد ضبط جهاز الجمارك في مطار بيروت، في 26 حزيران 2026، طردا بريديا يحتوي على 4.5 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون، كان معدا للتهريب إلى السعودية. وبنتيجة المتابعة والتحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف مرسل الطرد في 29 حزيران 2026، في منطقة رياض الصلح – بيروت".
وأضاف البيان أنه "في سياق التحقيقات، أحبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي عملية تهريب ثانية، وضبط 6.5 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون كانت معدة للتهريب إلى دولة الكويت عبر إحدى شركات الشحن".
وأشارت قوى الأمن إلى أن "الكمية كانت مخبأة داخل أسرة للأطفال، موضحة أن العملية نفذت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، عبر مكتب الأمن الجنائي في السفارة الكويتية في لبنان".
ولفت البيان إلى أن "المتابعة الأمنية أدت إلى توقيف أحد المتورطين في الكويت، وضبط كمية من المخدرات كانت بحوزته.
وأكدت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوف، فيما تستمر الجهود لتوقيف باقي المتورطين، بالتنسيق مع القضاء المختص".
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