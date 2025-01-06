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الأمور تختلط على بايدن ويقول إنه يعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاما

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الإثنين، 06-01-2025 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   اختلط الأمر على الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى وهذه المرة حول القمة الأولى التي جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه يعرف بوتين منذ أكثر من 47 عاما.اضافة اعلان


وجاء كلام الرئيس الأمريكي الحالي عن هذا الأمر يوم أمس الأحد خلال اجتماعه مع الأعضاء الجدد في الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي.

وكان الحديث وقتها يجري عن اللقاء بين بوتين وبايدن في القمة بين روسيا والولايات المتحدة التي جرت في 16 يونيو 2021 في جنيف.

وقال بايدن خلال اللقاء مع الديمقراطيين وبثته قناة C-SPAN: "لقد عرفت فلاديمير بوتين منذ أكثر من 47 عاما، أتذكر مقابلته في الفترة بين الانتخابات وأداء اليمين الدستورية (20 يناير 2021). أو بعد ذلك مباشرة.. كلا... اعذروني كان اللقاء قبل هذا التاريخ".

وأشار بايدن إلى أنه أراد في تلك اللحظة مناقشة استئناف الحوار بشأن السيطرة على الأسلحة النووية. ووفقا له، بدأ الزعيم الروسي يقول إن "روسيا تغيرت".

يشار إلى أنه في يونيو الماضي، أباح الرئيس الأمريكي بايدن لنفسه مرة أخرى الخروج بتصريحات مهينة بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بـ"الديكتاتور". وقال أيضا في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" إنه يعرفه منذ أكثر من 40 عاما .

روسيا اليوم
 
gnews

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