الأميركيون يعتقدون أن ترامب سيرسل قوات إلى إيران

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس وصدر الخميس، أن نحو 65% من الأميركيين يعتقدون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيأمر بالدخول في حرب برية واسعة النطاق في إيران، في حين لا يؤيد الخطوة سوى 7% فقط.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام أن شعبية ترامب لدى الجمهور ظلت دون تغيير إلى حد كبير عند 40%، بارتفاع نقطة مئوية واحدة عن استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في الساعات التي أعقبت هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط.