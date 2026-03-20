الجمعة 2026-03-20 06:01 ص

الأميركيون يعتقدون أن ترامب سيرسل قوات إلى إيران

جنود من الجيش الأميركي
الجيش الأميركي
 
الجمعة، 20-03-2026 03:08 ص

الوكيل الإخباري-   أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس وصدر الخميس، أن نحو 65% من الأميركيين يعتقدون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيأمر بالدخول في حرب برية واسعة النطاق في إيران، في حين لا يؤيد الخطوة سوى 7% فقط.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام أن شعبية ترامب لدى الجمهور ظلت دون تغيير إلى حد كبير عند 40%، بارتفاع نقطة مئوية واحدة عن استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في الساعات التي أعقبت هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط.


وشمل الاستطلاع 1545 أميركيا بالغا من جميع أنحاء البلاد، وبلغ هامش الخطأ نحو 3 نقاط مئوية.

 
 


جنود من الجيش الأميركي

عربي ودولي الأميركيون يعتقدون أن ترامب سيرسل قوات إلى إيران

