الأمير أندرو يعود إلى الواجهة... شخص مقرّب منه يشتبه في تجسسه لصالح الصين

الوكيل الإخباري - تصدّر الأمير أندرو الذي استُبعد من المشهد العام بسبب علاقاته مع الخبير المالي الأميركي جيفري إبستين الذي انتحر في السجن عام 2019 قبل أن تتم محاكمته، عناوين الأخبار في وسائل الإعلام البريطانية أمس (الجمعة)، على خلفية قربه من رجل أعمال متهم بالتجسس لصالح الصين، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".



وصادقت محكمة في لندن الخميس الماضي على قرار للسلطات البريطانية صادر عام 2023 بمنع هذا الرجل الذي يوصف بأنه "مقرب" من أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث من دخول أراضيها.



واشتبهت وزارة الداخلية في أن هذا الشخص كان متورطاً في "نشاطات سرية ومضللة" نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني وأنه يمثل على الأرجح تهديداً للأمن القومي.

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وطعن المشتبه به البالغ 50 عاماً والذي عرّف عنه ببساطة بـ"إتش 6" في القرار، لكن لجنة الاستئناف المكلّفة بشؤون الهجرة رفضت استئنافه، إذ اعتبر القضاة أنه في وضع يسمح له "بإقامة علاقات بين كبار المسؤولين الصينيين وشخصيات بريطانية يمكن استغلالها للتدخل السياسي من قبل الدولة الصينية".



وأصبح هذا الرجل مقرباً من أندرو لدرجة أنه دعي لحضور عيد ميلاده في العام 2020، وفُوِّض بالتصرف نيابة عنه للبحث عن مستثمرين صينيين محتملين، وفق ما كُشف خلال جلسة استماع في يوليو (تموز).



من جهته، أكّد الأمير أندرو مساء أمس الجمعة أنه "استمع لنصائح" الحكومة و"أوقف كل الاتصالات" مع الشخص المعني "بمجرد إثارة مخاوف" حوله، وفق ما ذكر مكتبه في بيان مقتضب.



وأوضح أن الأمير أندرو التقى هذا الشخص "عبر قنوات رسمية ولم تُناقَش أمور حساسة" بينهما.