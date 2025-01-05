الأمير السعودي الوليد بن طلال يغرّد بعد رحيل والدته الأميرة منى الصلح

الوكيل الإخباري- نعى الأميران السعوديان الوليد وعبد العزيز بن طلال، الأميرة منى الصلح، التي رحلت عن عالمنا السبت.

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وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الأمير الوليد بن طلال: "رحم الله الوالدة الأميرة منى رياض الصلح"، مع رمز تعبيري لقلب أسود.

