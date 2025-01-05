 
الأحد 2025-01-05 03:00 ص
 

الأمير السعودي الوليد بن طلال يغرّد بعد رحيل والدته الأميرة منى الصلح

الأمير السعودي الوليد بن طلال
الأمير السعودي الوليد بن طلال
الأحد، 05-01-2025 02:47 ص

الوكيل الإخباري-   نعى الأميران السعوديان الوليد وعبد العزيز بن طلال، الأميرة منى الصلح، التي رحلت عن عالمنا السبت.

اضافة اعلان

 

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الأمير الوليد بن طلال: "رحم الله الوالدة الأميرة منى رياض الصلح"، مع رمز تعبيري لقلب أسود.

 

وجاء في تغريدة نشرها الأمير عبد العزيز بن طلال عبر حسابه على منصة "إكس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعي والدتنا الغالية الأميرة منى رياض الصلح -رحمها الله وغفر لها - والدة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم".

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

الأمير السعودي الوليد بن طلال

عربي ودولي الأمير السعودي الوليد بن طلال يغرّد بعد رحيل والدته الأميرة منى الصلح

بشار الأسد

عربي ودولي مدير المكتب الإعلامي لبشار الأسد: روسيا لم تستجب لطلبات الرئيس السوري منذ سقوط حلب

ارشيفية

فلسطين صفارات الإنذار تدوي قرب الخضيرة جنوب حيفا

الجامعة الأردنية

أخبار محلية حريق في مكتبة الجامعة الأردنية

ارشيفية

عربي ودولي الاعلام العبري: اطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة

تعبيرية

أخبار محلية لماذا نشعر بالبرد داخل المنزل؟ الأرصاد تكشف السبب

لبيد

فلسطين لبيد: يجب إتمام الصفقة وإعادة جميع المحتجزين



 




الأكثر مشاهدة