الأمير الوليد بن طلال يثير تفاعلا على مواقع التواصل بسبب زيارته للفيلا التي ولد فيها

الوكيل الإخباري- أثار رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو على منصة "X" يقود دراجة هوائية ويزور الفيلا التي ولد فيها.

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وفي الفيديو الذي بثه على صفحته على المنصة وشاهده أكثر من 1.1 مليون شخص، توقف الوليد بن طلال خلال جولة كان يقوم بها على دراجة هوائية وأشار إلى مرافقيه إلى الفيلا التي ولد ونشأ فيها.



وقال المليارير السعودي: "أنا ولدت هنا.. هذه الغرفة التي ولدت بها".



واكتفى الأمير الوليد بن طلال بالتعليق على المقطع بعلم المملكة العربية السعودية.