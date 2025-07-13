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الأمير الوليد بن طلال يثير تفاعلا على مواقع التواصل بسبب زيارته للفيلا التي ولد فيها

جانب من زيارة الوليد بن طلال للفيلا الذي ولد بها
جانب من زيارة الوليد بن طلال للفيلا الذي ولد فيها
 
الأحد، 13-07-2025 05:47 ص

الوكيل الإخباري-   أثار رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو على منصة "X" يقود دراجة هوائية ويزور الفيلا التي ولد فيها.

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وفي الفيديو الذي بثه على صفحته على المنصة وشاهده أكثر من 1.1 مليون شخص، توقف الوليد بن طلال خلال جولة كان يقوم بها على دراجة هوائية وأشار إلى مرافقيه إلى الفيلا التي ولد ونشأ فيها.

وقال المليارير السعودي: "أنا ولدت هنا.. هذه الغرفة التي ولدت بها".

واكتفى الأمير الوليد بن طلال بالتعليق على المقطع بعلم المملكة العربية السعودية.

 

والوليد بن طلال هو حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، ورغم أن الأمير لا يتبوأ أي منصب حكومي، إلا أن محفظته الاستثمارية جعلته صوتا مؤثرا، إذ تقدر ثروته الشخصية بحسب تقرير لمجلة "فوربس" بحوالي 17 مليار دولار.

ويتصدر الأمير الوليد بن طلال القائمة كأغنى سعودي ويُعزى نحو 40% من هذه الثروة إلى حصته في شركة "المملكة القابضة" المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي تستثمر في فنادق "فور سيزونز"، وفندق "جورج الخامس" في باريس، وتمتلك 10% من شركة "إكس" (تويتر سابقا) بالشراكة مع إيلون ماسك.

 
 
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