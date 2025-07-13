الأمير الوليد بن طلال يثير تفاعلا على مواقع التواصل بسبب زيارته للفيلا التي ولد فيها

وقال المليارير السعودي: "أنا ولدت هنا.. هذه الغرفة التي ولدت بها".
واكتفى الأمير الوليد بن طلال بالتعليق على المقطع بعلم المملكة العربية السعودية.
ويتصدر الأمير الوليد بن طلال القائمة كأغنى سعودي ويُعزى نحو 40% من هذه الثروة إلى حصته في شركة "المملكة القابضة" المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي تستثمر في فنادق "فور سيزونز"، وفندق "جورج الخامس" في باريس، وتمتلك 10% من شركة "إكس" (تويتر سابقا) بالشراكة مع إيلون ماسك.
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