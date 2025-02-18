الأمير محمد بن سلمان يبحث مع روبيو الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين

الوكيل الإخباري- بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين بالرياض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو.