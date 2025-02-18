الأمير محمد بن سلمان يبحث مع روبيو الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين

وبحسب الوكالة، حضر الاستقبال كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير ولي العهد، بندر بن عبيد الرشيد.
فيما حضر من الجانب الأمريكي، مستشار الأمن القومي مايك والتز، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أليسون ديلورث، والمبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ونائب مساعد وزير الخارجية أندروبيك، ومستشار وزير الخارجية مايك نيدهام، ومدير إدارة السياسات والتخطيط مايك أنتون، وكبير المستشارين خوان فاريلا.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش السوداني والقوة المشتركة تتصدي لهجوم "الدعم السريع" على معسكر زمزم
-
إعلان حالة التأهب الجوي في سبع مقاطعات أوكرانية
-
رجل يطلق النار على إسرائيليين في فلوريدا معتقدا أنهما فلسطينيان
-
الحكومة العراقية تؤكد انفتاحها على سوريا الجديدة
-
واشنطن: الاجتماع الأميركي الروسي في الرياض ليس "مفاوضات" بشأن أوكرانيا
-
الرئاسة اللبنانية: تمديد تعليق الرحلات من وإلى إيران
-
الشرطة الإسرائيلية تنصب حواجز بمحيط مقر إقامة نتنياهو
-
غالانت: قبل 500 يوم فشلت إسرائيل في المهمة الأولى