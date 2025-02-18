 
الثلاثاء 2025-02-18 01:05 ص
 

الأمير محمد بن سلمان يبحث مع روبيو الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين

لأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
لأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
الثلاثاء، 18-02-2025 12:41 ص

الوكيل الإخباري-   بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين بالرياض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو.

 

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال الاستقبال "استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار".

وبحسب الوكالة، حضر الاستقبال كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير ولي العهد، بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، مستشار الأمن القومي مايك والتز، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أليسون ديلورث، والمبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ونائب مساعد وزير الخارجية أندروبيك، ومستشار وزير الخارجية مايك نيدهام، ومدير إدارة السياسات والتخطيط مايك أنتون، وكبير المستشارين خوان فاريلا.

 
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