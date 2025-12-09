الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الشرع

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا.
ويأتي هذا الاتصال بعد يوم واحد من تلقي الرئيس أحمد الشرع برقيتي تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة "عيد التحرير".
وأعرب الملك سلمان في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للرئيس الشرع، وللحكومة والشعب السوري المزيد من الأمن والاستقرار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
كما عبر الأمير محمد بن سلمان في برقيته عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة للرئيس الشرع، ودوام الأمن والاستقرار للشعب السوري وحكومته، حسب "سانا".
وكان بن سلمان قد التقى الشرع في أواخر أكتوبر الماضي، ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض، حيث بحث الجانبان سبل التعاون الثنائي ولا سيما في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وفق ما ذكرت الرئاسة السورية.
