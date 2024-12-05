الأمين العام لحزب الله: سنقف إلى جانب سوريا لدحر العدوان

وندّد قاسم في كلمة مصورة بهجمات المسلحين، التي قال إنها تريد "تخريب سوريا مجدّدا، أن تُسقط النظام في سوريا وتريد أن تُحدث الفوضى" فيها.
وأضاف "لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم رغم ما فعلوه في الأيام الماضية، وسنكون كحزب الله إلى جانب سوريا في إحباط أهداف هذا العدوان بما نتمكّن منه".
واتهم قاسم الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم المسلحين.
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