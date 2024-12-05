 
الخميس 2024-12-05 09:56 م
 

الأمين العام لحزب الله: سنقف إلى جانب سوريا لدحر العدوان

مسلحون على مركبات عسكرية في سوريا
مسلحون على مركبات عسكرية في سوريا
الخميس، 05-12-2024 09:45 م
الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الخميس، إن حزب الله سيقف إلى جانب سوريا لدحر العدوان.اضافة اعلان


وندّد قاسم في كلمة مصورة بهجمات المسلحين، التي قال إنها تريد "تخريب سوريا مجدّدا، أن تُسقط النظام في سوريا وتريد أن تُحدث الفوضى" فيها.

وأضاف "لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم رغم ما فعلوه في الأيام الماضية، وسنكون كحزب الله إلى جانب سوريا في إحباط أهداف هذا العدوان بما نتمكّن منه".

واتهم قاسم الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم المسلحين.
 
gnews

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