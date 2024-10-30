الأمين العام لحزب الله: واثقون أن النصر سيكون حليفنا

وبين ان الشهيد يحيى السنوار أيقونة البطولة لفلسطين وأحرار العالم وقاوم حتى آخر رمق.
وأضاف "أشكر ثقة قيادة شورى حزب الله لاختياري لهذا الحمل الثقيل".
وأوضح ان "برنامج عملي هو استمرار لنهج أميننا العام السابق الشهيد حسن نصر الله".
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