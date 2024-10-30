الأمين العام لحزب الله: واثقون أن النصر سيكون حليفنا

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم " أمامنا تضحيات كثيرة لكننا واثقون أن النصر سيكون حليفنا".

اضافة اعلان



وبين ان الشهيد يحيى السنوار أيقونة البطولة لفلسطين وأحرار العالم وقاوم حتى آخر رمق.



وأضاف "أشكر ثقة قيادة شورى حزب الله لاختياري لهذا الحمل الثقيل".