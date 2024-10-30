 
الأربعاء 2024-10-30 05:33 م
 

الأمين العام لحزب الله: واثقون أن النصر سيكون حليفنا

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم
الأربعاء، 30-10-2024 04:24 م

الوكيل الإخباري-  قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم " أمامنا تضحيات كثيرة لكننا واثقون أن النصر سيكون حليفنا".

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وبين ان الشهيد يحيى السنوار أيقونة البطولة لفلسطين وأحرار العالم وقاوم حتى آخر رمق.


وأضاف "أشكر ثقة قيادة شورى حزب الله لاختياري لهذا الحمل الثقيل".


وأوضح ان "برنامج عملي هو استمرار لنهج أميننا العام السابق الشهيد حسن نصر الله".

 
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