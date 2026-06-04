الأمين العام لحزب الله يؤكد أن شمال إسرائيل لن يكون آمنا "ما دامت القرى اللبنانية غير آمنة"

وأكد قاسم أنه "ما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكلِّ ما أوتينا من قوة، وسنطاله حيث نقرر ونستطيع. وما دامت قرانا غير آمنة تُقصف وتُهدم ويُقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".
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