الأمين العام لحزب الله يؤكد أن شمال إسرائيل لن يكون آمنا "ما دامت القرى اللبنانية غير آمنة"

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الخميس إن شمال إسرائيل لن يكون آمنا "ما دامت القرى اللبنانية غير آمنة"، بعد ساعات من إعلان اتفاق في واشنطن لوقف إطلاق النار.

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