الأربعاء 2026-07-08 09:18 ص

الأمين العام لحلف الأطلسي: الهجمات الجديدة على إيران ضرورية للغاية

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته
 
الأربعاء، 08-07-2026 08:37 ص
الوكيل الإخباري-   اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، إن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت "ضرورية للغاية".اضافة اعلان


وقال روته للصحفيين قبل انعقاد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة "عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار وتنتهكه إيران بشكل كبير، أعتقد أنه من الضروري للغاية أن ترد الولايات المتحدة بقوة".

نفذ الجيش الأميركي ضربات استهدفت أكثر من 80 هدفا في إيران، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن في مضيق هرمز، نسبت إلى طهران.

وأفاد الجيش الأميركي في بيان نشر على "إكس" بأن "القوات الأميركية ضربت أنظمة دفاع إيرانية، وشبكات للقيادة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صواريخ مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري داخل المضيق (هرمز) وقربه".

بالمقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأميركية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأميركية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي.

وأضاف البيان أنه "في رد أولي على هذا العدوان، نفذت القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيّرات، استهدفت 85 منشأة عسكرية أميركية رئيسية" في البلدين، كما أسقطت مسيّرة من طراز "إم كيو-9".
 
 


gnews

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