الأمين العام لحلف الناتو: فتح مضيق هرمز سيشكّل "خطوة كبيرة إلى الأمام"

وقال روته خلال مؤتمر صحفي من بروكسل إن "استعادة حرية المرور عبر مضيق هرمز ستشكّل خطوة كبيرة إلى الأمام، وأعلم أن العديد من الحلفاء، من خلال المبادرة التي تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، مستعدون لتقديم الدعم".
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