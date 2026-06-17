الأمين العام لحلف الناتو: فتح مضيق هرمز سيشكّل "خطوة كبيرة إلى الأمام"

الوكيل الإخباري- أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إعادة فتح مضيق هرمز ستمثّل "خطوة كبيرة إلى الأمام".

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