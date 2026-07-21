الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا بدعوة من الحكومة السورية

وأوضح كوردوني أمام مجلس الأمن أن غوتيريش سيزور سوريا بدعوة من الحكومة السورية وسيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية تدعم قضايا المرأة.
وأكد أن الزيارة تهدف إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية والشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة.
الكشف عن الزيارة جاء خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لبحث آخر التطورات في سوريا واستمع خلالها إلى إفادة كوردوني بشأن المستجدات في البلاد.
وأوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن غوتيريش سيزور أيضا عناصر قوة حفظ السلام الأممية المتمركزين في المنطقة العازلة في الجولان منذ العام 1974 لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا.
وسيكون غوتيريش أول أمين عام للأمم المتحدة يزور سوريا منذ زيارة بان كي-مون في 2009.
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