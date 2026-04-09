الأمين العام للناتو مارك روته يلتقي مع دونالد ترامب في واشنطن

05:35 ص

الوكيل الإخباري- اتهم البيت الأبيض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بـ"إدارة ظهرها" للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، قبيل اجتماع بين دونالد ترامب والأمين العام للناتو مارك روته الذي اعتبره أنه على العكس من ذلك وفت الدول الأوروبية بوعودها.





ووصل روته إلى البيت الأبيض بعد ظهر اليوم وغادر بعد ساعتين ونصف ساعة.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قبل وصوله مقتبسة كلام دونالد ترامب "لقد تم اختبارهم، وفشلوا".



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" مساء الأربعاء بعد اجتماعه مع روته "لم يكن الناتو موجودا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودا إذا احتجنا إليه مجددا. تذكروا غرينلاند، تلك القطعة الكبيرة من الجليد التي تدار بطريقة سيّئة".



ويهدد الرئيس الأميركي بالانسحاب من التحالف العسكري منذ أشهر.



وأضافت ليفيت قالت خلال مؤتمر صحفي إنه "من المحزن جدا أن يدير الناتو ظهره للشعب الأميركي خلال الأسابيع الستة الماضية، في حين أن الشعب الأميركي هو من يمول دفاعه".



وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيناقش إمكان الانسحاب من الناتو قبل اللقاء قالت ليفيت "هذا أمر ناقشه الرئيس، وأعتقد أنه أمر سيناقشه الرئيس في غضون ساعتين مع الأمين العام روته".





