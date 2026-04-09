الخميس 2026-04-09 11:08 م

الأمين العام للناتو مارك روته يلتقي مع دونالد ترامب في واشنطن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته
الخميس، 09-04-2026 05:35 ص
الوكيل الإخباري-   اتهم البيت الأبيض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بـ"إدارة ظهرها" للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، قبيل اجتماع بين دونالد ترامب والأمين العام للناتو مارك روته الذي اعتبره أنه على العكس من ذلك وفت الدول الأوروبية بوعودها.


ووصل روته إلى البيت الأبيض بعد ظهر اليوم وغادر بعد ساعتين ونصف ساعة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قبل وصوله مقتبسة كلام دونالد ترامب "لقد تم اختبارهم، وفشلوا".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" مساء الأربعاء بعد اجتماعه مع روته "لم يكن الناتو موجودا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودا إذا احتجنا إليه مجددا. تذكروا غرينلاند، تلك القطعة الكبيرة من الجليد التي تدار بطريقة سيّئة".

ويهدد الرئيس الأميركي بالانسحاب من التحالف العسكري منذ أشهر.

وأضافت ليفيت قالت خلال مؤتمر صحفي إنه "من المحزن جدا أن يدير الناتو ظهره للشعب الأميركي خلال الأسابيع الستة الماضية، في حين أن الشعب الأميركي هو من يمول دفاعه".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيناقش إمكان الانسحاب من الناتو قبل اللقاء قالت ليفيت "هذا أمر ناقشه الرئيس، وأعتقد أنه أمر سيناقشه الرئيس في غضون ساعتين مع الأمين العام روته".
 
 


القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






