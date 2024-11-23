 
السبت 2024-11-23 10:43 م
 

الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان

علم لبنان
لبنان
السبت، 23-11-2024 05:52 م

الوكيل الإخباري-   دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق العاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان، بما في ذلك استهدافهم المباشر والمُمنهج بصفتهم المهنية، وخاصة أثناء قيامهم بأداء واجباتهم الإنسانية.

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وأكد الأورومتوسطي في بيان اليوم السبت، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يخصص حماية خاصة للوحدات الطبية المخصصة لأغراض طبية وينص على وجوب احترامها وحمايتها في جميع الأحوال.

 
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