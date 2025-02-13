الأولى منذ 2022.. مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين هذا ما دار فيها؟

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بشأن بدء مفاوضات على الفور لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



ويعتبر هذا أول اتصال مباشر معلن بين بوتين ورئيس أميركي منذ فبراير 2022، أي قبل 3 أعوام.



وأضاف في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "اتفقنا أيضًا على أن تبدأ فرقنا المعنية المفاوضات على الفور وسنبدأ بالاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بالمحادثة وهو ما سأفعله الآن".



وتابع: "بحثت مع بوتين قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي والدولار".



من جانبه، قال الكرملين إن بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب استمرت ساعة ونصف.



ومن جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين "ذكر الرئيس بوتين ضرورة معالجة الجذور العميقة للنزاع، واتفق مع ترامب على أنه يمكن إيجاد حل بعيد المدى من خلال مفاوضات سلام".



وأضاف بيسكوف أن الرئيسين توافقا خلال هذه المكالمة التي استمرت ساعة ونصف على أن "الوقت حان لتعمل كل الدول معًا".



وتابع أن "الرئيس الروسي دعا دونالد ترامب إلى زيارة موسكو وأبدى استعداده لاستقبال مسؤولين أميركيين في روسيا"، بما في ذلك في إطار الجهود للتوصل إلى سلام مع أوكرانيا.



وأكد بيسكوف أن "بوتين وترامب اتفقا أيضًا على مواصلة الاتصالات الشخصية، ويشمل ذلك تنظيم اجتماعات ثنائية".

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وفي ما يتجاوز أوكرانيا، تناولت المحادثة الهاتفية الوضع في الشرق الأوسط وملف النووي الإيراني والعلاقات الروسية الأميركية في المجال الاقتصادي، بحسب المصدر نفسه.



كذلك، تطرق الرئيسان إلى "المسائل المتصلة بتبادل مواطنين بين روسيا والولايات المتحدة".