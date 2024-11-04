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الأولى من نوعها .. مناورات بحرية مشتركة بين إندونيسيا وروسيا

سفن عسكرية إندونيسية في جزيرة جاوه
الأولى من نوعها .. مناورات بحرية مشتركة بين إندونيسيا وروسيا
الإثنين، 04-11-2024 03:26 م
الوكيل الإخباري-  بدأت إندونيسيا وروسيا مناورات بحرية مشتركة بينهما، اليوم الاثنين، في خطوة عدها محللون تحولا جذريا في السياسة الخارجية الإندونيسية.اضافة اعلان


وستجري التدريبات، التي تستمر 5 أيام على مرحلتين، في قاعدة بحرية في سورابايا وفي بحر جاوة.

وأرسلت روسيا 3 سفن حربية من طراز كورفيت وسفينة ناقلة متوسطة ومروحية عسكرية وزورق سحب، حسبما ذكرت البحرية الإندونيسية في بيان لها الأسبوع الماضي.

وتعهد الرئيس الإندونيسي الجديد برابو سوبيانتو (73 عاما)، أن يكون أكثر جرأة على الساحة العالمية، وأن يبدأ تحولا كبيرا في السياسة الخارجية، ويعزز تحالفات جاكرتا مع القوى الكبرى.

وزار سوبيانتو موسكو في يوليو/تموز الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال أثناء زيارته "نحن نعتبر روسيا صديقا عظيما، وأود مواصلة الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها".

الجزيرة
 
gnews

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