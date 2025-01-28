الأول بعد التنصيب.. نتنياهو يخطط للقاء ترامب في واشنطن

الوكيل الإخباري- يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقًا لمسؤولين أميركيين.



وإذا تمت الزيارة في هذا الإطار الزمني، سيكون نتنياهو أول قائد دولة أجنبي يلتقي مع ترامب في البيت الأبيض منذ تنصيب الأخير الأسبوع الماضي.



وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه يمكن ترتيب التفاصيل عندما يسافر ستيف ويتكوف، مبعوث الشرق الأوسط الخاص لترامب، إلى إسرائيل خلال الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.



ولم يعلق البيت الأبيض بشكل فوري على هذه الخطط، التي كان موقع "أكسيوس" الإخباري أول من ذكرها.



وقال عومر دوستري، المتحدث باسم نتنياهو، الإثنين على منصة "إكس"، إن نتنياهو لم يتلقَ بعد دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض.



ومع ذلك، قال مسؤول إسرائيلي إنه من المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى البيت الأبيض في فبراير، لكنه لم يذكر موعدًا محددًا."



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