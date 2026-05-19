الأونروا: الحفاظ على أرشيف اللاجئين جزء من حماية الهوية الفلسطينية

الثلاثاء، 19-05-2026 12:47 م
الوكيل الإخباري- كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تفاصيل عملية نفذتها على مدى قرابة 10 أشهر، لإنقاذ ملايين الوثائق الأرشيفية التي توثق تاريخ اللجوء الفلسطيني منذ النكبة عام 1948.اضافة اعلان


وبحسب الموقع الرسمي للوكالة الأممية، قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، إن الأرشيف يوثق "الحراك اليومي للاجئين الفلسطينيين والقضايا الشخصية والاجتماعية، من الزواج والمواليد والوفيات إلى عمليات التسجيل وبناء المخيمات"، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق تمثل "الذاكرة الجمعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأرشيف يضم "عشرات ملايين الوثائق" التي توثق حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس، وهي لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأوضح أن الحفاظ على هذا الأرشيف "جزء مهم من ولاية الأونروا"، مؤكدًا أن دور الوكالة لا يقتصر على تقديم التعليم والصحة والإغاثة، بل يشمل أيضًا "الحفاظ على هوية الفلسطينيين والموروث التاريخي العالمي للقضية الفلسطينية".

وأشار أبو حسنة إلى أن الأرشيف جرى رقمنته بالكامل، مع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية نظرًا لأهميتها، موضحًا أن "إتلاف هذا الأرشيف سيكون كارثة بكل ما تعنيه الكلمة".

ووفقًا لتقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، شارك في العملية 10 من موظفي الأونروا في 4 دول على الأقل، وشملت نقل وثائق من مناطق تتعرض للقصف في قطاع غزة، قبل إخراجها إلى مصر، ثم شحن صناديق الأرشيف عبر طائرات أردنية إلى المملكة، خشية مصادرتها أو إتلافها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
 
 


