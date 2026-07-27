الإثنين 2026-07-27 10:54 م

"الأونروا" تدين اقتحام الاحتلال لمعهد قلنديا

أدانت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، اليوم الاثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس، معهد تدريب قلنديا التابع للوكالة في القدس الشرقية المحتلة، للم
ارشيفية
 
الإثنين، 27-07-2026 09:59 م
الوكيل الإخباري-   أدانت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، اليوم الاثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس، معهد تدريب قلنديا التابع للوكالة في القدس الشرقية المحتلة، للمرة الثانية خلال أقل من شهر.اضافة اعلان


وقال مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، في بيان صحفي، إن نحو 80 طالبا و45 موظفا كانوا متواجدين في المعهد أثناء الاقتحام، حيث احتجزتهم قوات الاحتلال داخل المباني ومنعتهم من مغادرتها، دون أن تُسلم أي وثائق أو إخطارات رسمية.

وأكد فريدريك أن معهد تدريب قلنديا هو منشأة تابعة للأمم المتحدة، ويتمتع بالامتيازات والحصانات المقررة بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يُعد أقدم مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا، حيث تخرج فيه الآلاف من لاجئي فلسطين على مدار أكثر من سبعة عقود، وانخرطوا في أسواق العمل المحلية والإقليمية.

وأضاف أن المعهد يستقبل سنويا مئات الطلبة من لاجئي فلسطين من مختلف أرجاء الضفة الغربية، ممن يعانون أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، فيما توفر لهم "الأونروا" التعليم المجاني، مشيرا إلى أن المعهد واجه على مدى عدة أشهر تهديدات مستمرة من سلطات الاحتلال بإغلاقه والاستيلاء عليه. مشيرا إلى أن "الدخول دون تصريح أو إذن مسبق يُعد انتهاكا مباشرا لاتفاقية الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة ومنظماتها"، محذرا من أن أي إغلاق غير قانوني للمعهد أو الاستيلاء عليه سيحرم لاجئي فلسطين من خدمات التعليم والتدريب المهني الأساسية التي توفرها "الأونروا" بموجب ولايتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
 


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