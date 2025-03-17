الإتحاد الأوروبي: يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة

وبحسب وكالة فرانس 24، أكدت كالاس، في تصريح اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيسهم في دعم جهود مساعدة أهالي القطاع، مرحبة بالمبادرة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.
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