الإتحاد الأوروبي: يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة

الوكيل الإخباري- أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في غزة.

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