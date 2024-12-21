الإدارة الجديدة في سوريا تعين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع

11:45 م

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الوكيل الإخباري- قال مصدر رسمي السبت إن الإدارة الجديدة في سوريا عينت مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال. اضافة اعلان





وأضاف المصدر أن أبو قصرة المعروف أيضا باسم أبو الحسن 600 هو شخصية بارزة في هيئة تحرير الشام التي أطاحت بنظام بشار الأسد من السلطة في وقت سابق من هذا الشهر.