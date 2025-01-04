الإدارة السورية الجديدة تفرض شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا

إقامة صالحة في سوريا.
زوج سوري أو زوجة سورية.
ابن أو ابنة سورية.
موافقة خطية من الأمن العام السوري.
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