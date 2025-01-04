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الإدارة السورية الجديدة تفرض شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 04-01-2025 09:17 م

الوكيل الإخباري-   فرضت الإدارة الجديدة في سوريا اليوم السبت، شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية.

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وحسب ما تم تداوله في الإعلام اللبناني، فإن شروط دخول اللبنانيين الجديدة إلى سوريا جاءت كالآتي: 

إقامة صالحة في سوريا.
زوج سوري أو زوجة سورية.
ابن أو ابنة سورية.
موافقة خطية من الأمن العام السوري.

 
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