الإثنين 2026-06-08 08:43 ص

الإذاعة الإسرائيلية: اعتراض دفعة من 7 صواريخ إيرانية

الإذاعة الإسرائيلية: اعتراض دفعة من 7 صواريخ إيرانية
الإذاعة الإسرائيلية: اعتراض دفعة من 7 صواريخ إيرانية
 
الإثنين، 08-06-2026 08:10 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت الإذاعة الإسرائيلية باعتراض دفعة من 7 صواريخ إيرانية استهدفت منطقة أسدود جنوب تل أبيب.اضافة اعلان


وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بسماع أصوات انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت.
 
 


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