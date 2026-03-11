الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع

وأعلن الحرس الثوري الإيراني -فجر الأربعاء- إطلاق موجة صاروخية جديدة في إطار العملية التي تطلق عليها إيران "الوعد الصادق 4″، وقال إنها ستستمر 3 ساعات على الأقل، وإنها تمثل الموجة الـ37 من العملية.
وقال الحرس الثوري -في بيانه- إن الموجة الصاروخية الجديد تشمل أهدافا أمريكية في أربيل، ومواقع تابعة للأسطول الخامس، إضافة إلى أهداف في قلب تل أبيب.
-
أخبار متعلقة
-
بعد جدل إصابته.. إيران تؤكد أن مجتبى بخير
-
تقارير: إصابة المرشد الايراني الجديد في الضربات الأميركية الإسرائيلية التي قتلت والده
-
السعودية: اعتراض وتدمير 11 مسيرة في الربع الخالي والمنطقة الشرقية
-
الجيش الإيراني: سندافع عن بلدنا حتى آخر قطرة دم
-
إسرائيل تستهدف خلية لإطلاق طائرات مسيّرة غربي إيران
-
إيران تتعهد بالرد على الضربات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية
-
هيئة بريطانية: تعرض سفينة حاويات لأضرار جراء مقذوف قرب الإمارات
-
قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية