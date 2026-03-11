الأربعاء 2026-03-11 10:42 ص

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع

الأربعاء، 11-03-2026 09:52 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع أثناء موجات القصف الإيرانية الليلة الماضية.اضافة اعلان


وأعلن الحرس الثوري الإيراني -فجر الأربعاء- إطلاق موجة صاروخية جديدة في إطار العملية التي تطلق عليها إيران "الوعد الصادق 4″، وقال إنها ستستمر 3 ساعات على الأقل، وإنها تمثل الموجة الـ37 من العملية.

وقال الحرس الثوري -في بيانه- إن الموجة الصاروخية الجديد تشمل أهدافا أمريكية في أربيل، ومواقع تابعة للأسطول الخامس، إضافة إلى أهداف في قلب تل أبيب.
 
 


