الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع

09:52 ص

الوكيل الإخباري- أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع أثناء موجات القصف الإيرانية الليلة الماضية.





وأعلن الحرس الثوري الإيراني -فجر الأربعاء- إطلاق موجة صاروخية جديدة في إطار العملية التي تطلق عليها إيران "الوعد الصادق 4″، وقال إنها ستستمر 3 ساعات على الأقل، وإنها تمثل الموجة الـ37 من العملية.



وقال الحرس الثوري -في بيانه- إن الموجة الصاروخية الجديد تشمل أهدافا أمريكية في أربيل، ومواقع تابعة للأسطول الخامس، إضافة إلى أهداف في قلب تل أبيب.





