الإسكندرية تتعرض لعاصفة غير مسبوقة - تفاصيل

الوكيل الإخباري- تعرضت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، ليل الجمعة السبت، لعاصفة غير مسبوقة تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج مع رياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة.



وتسببت موجة الطقس السيئ في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، فيما تأثرت عدة مناطق في المحافظة بهطول أمطار رعدية كثيفة، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة.

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من جانبها، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن محافظة الإسكندرية تتعرض حاليًا لموجة طقس غير مستقرة، تميزت بهبوب رياح شديدة تبلغ سرعتها نحو 50 كيلومترًا في الساعة، ما ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس رغم دخول فصل الصيف، كما تسببت في إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق.