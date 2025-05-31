الإسكندرية تتعرض لعاصفة غير مسبوقة - تفاصيل

وتسببت موجة الطقس السيئ في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، فيما تأثرت عدة مناطق في المحافظة بهطول أمطار رعدية كثيفة، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة.
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