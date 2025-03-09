الإعصار ألفريد يحرم نحو 330 ألف منزل من الكهرباء في أستراليا

10:21 ص

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الوكيل الإخباري- تسبب الإعصار ألفريد الذي ضرب منطقة الساحل الأسترالي أمس السبت، في انقطاعات واسعة بالكهرباء شرقي البلاد، ما أدى إلى حرمان نحو 330 ألف منزل من التيار، حسبما أعلنت مجموعة شركات الكهرباء الأسترالية اليوم الأحد. اضافة اعلان





وبحسب التلفزيون الرسمي، انقطعت الكهرباء عن نحو 310 آلاف منزل جنوب شرق ولاية كوينزلاند، وما لا يقل عن 16 ألف منزل شمال شرق ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الأحد، بعد أن اجتاح ألفريد المنطقة.



وحذرت مجموعة شركات الكهرباء الأسترالية في بيان، من أن "على المشتركين في الولايتين الاستعداد للبقاء بلا كهرباء لعدة أيام"، مشيرة إلى أن أكبر العقبات التي ستواجه إعادة التيار تتمثل في ارتفاع منسوب المياه وتضخم مجاري الأنهار وسقوط الأشجار والانهيارات الطينية التي تؤثر في طرق الوصول".



ورغم أن الإعصار ألفريد تراجع مستواه إلى منخفض استوائي، إلا أنه جلب مع ذلك رياحا قوية إلى الساحل الشرقي لأستراليا، ما أدى إلى اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء جنوب شرق كوينزلاند وشمال شرق نيو ساوث ويلز.



وتسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة على المنطقة وتضخم الأنهار على طول 400 كيلومتر من الساحل في كلتا الولايتين الأستراليتين، ما استدعى إطلاق العديد من التحذيرات من خطر الفيضانات.



من جهته، حذر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، من أن "الوضع في كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز يظل خطيرا جدا بسبب الفيضانات المفاجئة والرياح العاتية"، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية في الولايتين من أن "هطول الأمطار الغزيرة وخطر حدوث فيضانات مفاجئة وفيضانات كبيرة في الأنهار سيستمر حتى الأسبوع المقبل"، رغم التوقعات بأن تضعف العاصفة.





