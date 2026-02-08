الإعصار ميتشل يقترب من غرب أستراليا وإغلاق المواني

06:50 ص

الوكيل الإخباري- قال مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا إن الإعصار المداري ميتشل اشتدت قوته بينما يتجه نحو شمال غرب البلاد النائي، حيث يقع ميناء هيدلاند أكبر مركز لتصدير خام الحديد في العالم. اضافة اعلان





وأعلنت شركة موانئ بيلبارا إغلاق ميناء هيدلاند والمواني المجاورة له أشبرتون وكيب بريستون ويست ودامبير وجزيرة فارانوس السبت مع اشتداد قوة ميتشل قبالة سواحل منطقة بيلبارا الغنية بالموارد في غرب أستراليا.



وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن ميتشل اشتدت قوته ليتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 195 كيلومترا في الساعة.



وأضاف المكتب أن العواصف من الفئة الثالثة، التي تقل بدرجتين عن الفئة الأشد قوة، عادة ما تجلب رياحا تلحق أضرارا بالمباني والمحاصيل والأشجار وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.



وتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن يصل الإعصار ميتشل إلى اليابسة بين مدينتي إكسموث وأونسلو خلال الساعات المقبلة.

