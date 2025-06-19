الإعلام الإسرائيلي : حجم الأضرار المادية نحو ملياري شيكل

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حجم الأضرار المادية الناجمة عن إطلاق الصواريخ الإيرانية يقدر بنحو ملياري شيكل (580 مليون دولار اميركي). اضافة اعلان

