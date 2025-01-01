الإعلام العبري: الجيش الاسرائيلي يتبنى عملية سرية سابقة بسوريا

وأضاف "هدف العملية كان تدمير منشأة تحت الأرض حيث كانت القوات الإيرانية تصنع صواريخ دقيقة لحزب الله".
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