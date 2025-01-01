الإعلام العبري: الجيش الاسرائيلي يتبنى عملية سرية سابقة بسوريا

الوكيل الإخباري- قالت القناة 13 الإسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي يتبنى تنفيذ عملية سرية في مركز بحوث علمية عسكرية في مصياف بسوريا في سبتمبر/أيلول الماضي.

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