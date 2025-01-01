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الإعلام العبري: الجيش الاسرائيلي يتبنى عملية سرية سابقة بسوريا

الاحتلال
الاحتلال
الأربعاء، 01-01-2025 07:07 م

الوكيل الإخباري-   قالت القناة 13 الإسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي يتبنى تنفيذ عملية سرية في مركز بحوث علمية عسكرية في مصياف بسوريا في سبتمبر/أيلول الماضي.

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وأضاف "هدف العملية كان تدمير منشأة تحت الأرض حيث كانت القوات الإيرانية تصنع صواريخ دقيقة لحزب الله".

 
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