الإعلام العبري: السيسي رفض الرد على نتنياهو

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول الاتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر الهاتف الأربعاء الماضي، وأن السيسي لم يرد.



وأشارت يديعوت إلى أن هذا الموقف يأتي في سياق التوتر بين إسرائيل ومصر، وأنه جاء بعد ساعات من اتهام الرئيس المصري إسرائيل بتأخير المساعدات لغزة.

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وأوضحت يديعوت أحرونوت أن السيسي رفض الرد على مكالمة هاتفية بادر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه لم يتحدثا طوال الوقت الحرب الجارية على قطاع غزة.



وأضافت يديعوت أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حاول بدء الحديث مع السيسي، لكن المصريين لم يستجيبوا للطلب.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه في إسرائيل، لا يفرحون كثيرا بالرفض المصري للمكالمة الهاتفية، ويزعمون أنها ليست دراما وأن المحادثة ستتم في النهاية.