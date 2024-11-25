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الإعلام العبري: مخاوف إسرائيلية من خطوات أميركية أحادية

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 25-11-2024 01:59 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية ان نتنياهو يفضل الذهاب لتسوية مع لبنان مع التزام أميركي بالسماح لإسرائيل بالرد على أي خروقات.

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وبينت أن نتنياهو يتخوف من خطوات أميركية أحادية الجانب بشأن أي تسوية في نهاية عهد بايدن.

 
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