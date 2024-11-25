الإعلام العبري: مخاوف إسرائيلية من خطوات أميركية أحادية

الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية ان نتنياهو يفضل الذهاب لتسوية مع لبنان مع التزام أميركي بالسماح لإسرائيل بالرد على أي خروقات.

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