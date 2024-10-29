الإعلام العبري يتحدث عن بنود اتفاق لإنهاء الحرب مع لبنان

وقال مسؤولون إسرائيليون إن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق الحرب في الشمال بلغت مرحلة متقدمة، حيث سيزور المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إسرائيل ولبنان في إطار هذه المساعي.
وأفاد المسؤولون بأنه إذا لم تنفجر المحادثات، فسيبدأ الجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار، والانسحاب من بعض النقاط التي انتهت فيها مهمته داخل أراضي جنوب لبنان، بحيث تغادر معظم القوات الأراضي اللبنانية.
وأكد مسؤولون كبار في إسرائيل أن القتال لن يتوقف لغرض المفاوضات، بل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. وتشير تقديرات مصادر استخباراتية غربية إلى أن "إيران سمحت لحزب الله بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، حتى من دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وربما حتى تدفع باتجاهه".
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن المقترح يتضمن وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله لمدة 60 يوما وسيتم نشر الجيش اللبناني في الجنوب، ووضع آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
-
أخبار متعلقة
-
لبنان: 63 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على بعلبك
-
الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحر
-
الاحتلال: المسيرة التي سقطت في عسقلان أطلقت من العراق
-
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في زابوروجيه
-
ترامب يتهم تايوان بـ"سرقة" قطاع الرقائق الأمريكي
-
الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطر أعمال العنف خلال الانتخابات الرئاسية
-
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا
-
تعليق الدراسة وتحذيرات لمناطق في السعودية