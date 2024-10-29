 
الثلاثاء 2024-10-29 11:20 ص
 

الإعلام العبري يتحدث عن بنود اتفاق لإنهاء الحرب مع لبنان

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 29-10-2024 10:28 ص

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تقدم كبير في مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وأشارت إلى "دور روسي مهم".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق الحرب في الشمال بلغت مرحلة متقدمة، حيث سيزور المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إسرائيل ولبنان في إطار هذه المساعي.

وأفاد المسؤولون بأنه إذا لم تنفجر المحادثات، فسيبدأ الجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار، والانسحاب من بعض النقاط التي انتهت فيها مهمته داخل أراضي جنوب لبنان، بحيث تغادر معظم القوات الأراضي اللبنانية.

اضافة اعلان

 

ومن الممكن أن تبقى إسرائيل في نقاط مهمة تكتيكيا على الجانب اللبناني وعلى طول الحدود، حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وحتى نهاية التسوية.


وأكد مسؤولون كبار في إسرائيل أن القتال لن يتوقف لغرض المفاوضات، بل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. وتشير تقديرات مصادر استخباراتية غربية إلى أن "إيران سمحت لحزب الله بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، حتى من دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وربما حتى تدفع باتجاهه".


وحسب المصادر الإسرائيلية فإن المقترح يتضمن وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله لمدة 60 يوما وسيتم نشر الجيش اللبناني في الجنوب، ووضع آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي لبنان: 63 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على بعلبك

جانب من الاعتداءات

أخبار محلية ضبط اعتداءات على نبعة مياه في جرش وتوقيف سائق صهريج مخالف

ك

أخبار الشركات البنك العربي يجدد تعاونه الاستراتيجي مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

تعبيرية

اقتصاد محلي "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

ا

عربي ودولي الإعلام العبري يتحدث عن بنود اتفاق لإنهاء الحرب مع لبنان

غواصة - صورة تعبيرية

عربي ودولي الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحر

تعبيرية

خاص بالوكيل نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل



 


الأكثر مشاهدة