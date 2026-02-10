الثلاثاء 2026-02-10 02:33 م

الإعلام العبري يشير إلى صراع نفوذ محتدم في القرن الإفريقي بين القاهرة وتل أبيب

الثلاثاء، 10-02-2026 11:56 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن المملكة العربية السعودية أبرمت اتفاقًا عسكريًا وأمنيًا مع الصومال، في رد مباشر على اعتراف إسرائيل باستقلال "صومالي لاند".اضافة اعلان


وأشارت الصحيفة تحت عنوان "صراع النفوذ يشتعل في القرن الإفريقي: مصر والسعودية تردان على الاعتراف الإسرائيلي بـ'صومالي لاند'"، إلى أن مصر أيضًا تعارض هذا الاعتراف، وتقوم بإعادة نشر قواتها في الصومال ردًا على التحركات الإسرائيلية، حيث قدّرت وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

وأوضحت أن الاتفاق بين مقديشو والرياض وُقّع الاثنين بين وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقيه ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، مؤكدين أن هذا التحرك يأتي بعد إلغاء مقديشو اتفاقيات الدفاع التي كانت أبرمتها سابقًا مع دولة الإمارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الصومالية أوضحت أن الاتفاق سيعزز التعاون العسكري والأمني بين البلدين في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك، فيما وصفت وسائل الإعلام الصومالية الخطوة بأنها تهدف إلى "تحسين الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن في منطقة البحر الأحمر".

وأضافت الصحيفة أن السعودية عارضت بشدة الاعتراف الإسرائيلي بـ"صومالي لاند"، وهو موقف أيدته سلسلة من الدول العربية والإسلامية التي ترفض تقسيم الصومال وتعتبر "صومالي لاند" جزءًا لا يتجزأ من أراضيه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه رسائل تحذيرية بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

واعترفت إسرائيل في ديسمبر الماضي باستقلال إقليم "أرض الصومال" الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا كذلك للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله، قبل التراجع بعد توترات خطيرة، لكن ما تزال أديس أبابا تنادي بحقها في الوصول إلى البحر الأحمر.

روسيا اليوم 
 
 


