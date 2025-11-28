الإعلام العبري يكشف تفاصيل إضافية حول عملية بيت جن

الجمعة 2025-11-28 09:36 ص

الجمعة، 28-11-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، تفاصيل إضافية بشأن العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن جنوب سوريا، ضد عناصر من "الجماعة الإسلامية".


وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن العملية بدأت حوالي الساعة الثالثة فجرا، حيث شن لواء الاحتياط 55 والفرقة 210 عملية لاعتقال مطلوبين في بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ في سوريا، بناء على معلومات استخباراتية جمعت خلال الأيام الأخيرة.

وفي التفاصيل، فقد وصلت القوات لاعتقال شقيقين، عضوين في تنظيم الجماعة الإسلامية، سبق أن زرعا عبوات ناسفة، وشاركا في إطلاق صاروخ عالي الارتفاع. وقد اعتقلتهما قوات الجيش الإسرائيلي وهما نائمين دون مقاومة.

وبعد الاعتقالات، وعند مغادرة المقاتلين المنزل، أطلق "إرهابيون" النار من مسافة 200 متر على إحدى المركبات العسكرية التي كانت تغلق الطريق قرب المنزل. أصيب 6 جنود احتياط كانوا في المركبة.

ردت القوات بإطلاق النار، وتم القضاء على عدد من "الإرهابيين". ألقي القبض على "الإرهابيين"، ونقلا إلى إسرائيل لمزيد من التحقيق، فيما تم إجلاء المصابين من جنود الاحتياط بطائرات هليكوبتر لتلقي العلاج في مستشفيي رامبام وشيبا.

وتعطلت سيارة الهامر العسكرية التي أصيبت، وكجزء من هجمات سلاح الجو، بعد أن تم قصفها جوا.

وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت بمقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على بلدة بيت جن والطريق الواصل إلى مزرعة بيت جن، مشيرة إلى نزوح عشرات العائلات من بلدة بيت جن إلى المناطق القريبة والأكثر أمنا.

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الاشتباكات التي وقعت فجرا في بيت جن.

روسيا اليوم
 
 


