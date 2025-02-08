 
السبت 2025-02-08 08:01 م
 

الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام

علم لبنان
لبنان
السبت، 08-02-2025 06:01 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، وهي الأولى في عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون.

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تألفت الحكومة من رئيس و23 وزيرًا، بينهم 5 نساء يمثلن مختلف الطوائف اللبنانية.

 

تضم الحكومة شخصيات جرى توزيرها للمرة الأولى، ما عدا ثلاثة وزراء تولوا مناصب وزارية سابقًا.

 
gnews

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