الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام

الوكيل الإخباري- أعلنت، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، وهي الأولى في عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون.

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تألفت الحكومة من رئيس و23 وزيرًا، بينهم 5 نساء يمثلن مختلف الطوائف اللبنانية.

تضم الحكومة شخصيات جرى توزيرها للمرة الأولى، ما عدا ثلاثة وزراء تولوا مناصب وزارية سابقًا.