الإعلان عن تصفية مسؤول أمني إسرائيلي كبير - صورة

وبحسب المنشور، وُضعت إشارة "تم التصفية – מְסוּנָן – Filtered" إلى جانب صورة المسؤول الإسرائيلي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية أو الجهة المنفذة أو موقع الحادثة.
وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لا يوجد أي تأكيد رسمي من مصادر إسرائيلية أو إعلام دولي موثوق بشأن هذه الحادثة، ما يجعل ما تم تداوله في إطار الادعاءات غير المؤكدة.
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