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الإعلان عن تصفية مسؤول أمني إسرائيلي كبير - صورة

آثار الدمار في إسرائيل عقب القصف الإيراني
آثار الدمار في إسرائيل عقب القصف الإيراني
 
الإثنين، 16-06-2025 03:41 م
الوكيل الإخباري-  نقلت صفحة "إيران بالعربية" عبر حسابها على منصة "X"، مساء اليوم الاثنين، ما قالت إنه إعلان عن "تصفية مسؤول أمني كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن المستهدف هو المدعو أميخائيل (ميكي) ناحوم، والذي يُعرّف بأنه أحد كبار ضباط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.اضافة اعلان


وبحسب المنشور، وُضعت إشارة "تم التصفية – מְסוּנָן – Filtered" إلى جانب صورة المسؤول الإسرائيلي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات العملية أو الجهة المنفذة أو موقع الحادثة.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لا يوجد أي تأكيد رسمي من مصادر إسرائيلية أو إعلام دولي موثوق بشأن هذه الحادثة، ما يجعل ما تم تداوله في إطار الادعاءات غير المؤكدة.


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