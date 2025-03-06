الإعلان عن موعد انعقاد القمة العربية في بغداد

وقال حسين، خلال الاجتماع الثاني عشر المخصص للتحضير للقمة، إنه وبعد المباحثات التي أجراها في القاهرة، تم تحديد يوم 17 مايو 2025 موعدا رسميا لانعقادها.
وتم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بالقمة، ومناقشة التقارير المقدمة من اللجان المختصة، التي شملت التجهيزات اللوجستية والفنية والتنظيمية، إضافة إلى بحث الخطط التفصيلية لضمان نجاح الحدث، بما في ذلك إجراءات المراسم والتنسيق الأمني والإعلامي.
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