الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز في روسيا

وأكد ديفيد كيلي، نائب رئيس مجلس نواب ولاية ويست فرجينيا، الإفراج عن كالوب بايرز، المقيم في الولاية.
وقال كيلي لشبكة "فوكس نيوز" إن بايرز "تم الإفراج عنه وهو الآن في المنزل".
وأكد مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" أن بايرز أطلق سراحه إلى السفارة الأمريكية في موسكو في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي.
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