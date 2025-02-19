الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز في روسيا

الوكيل الإخباري- أفرجت السلطات الروسية عشية المباحثات بين موسكو وواشنطن في الرياض عن مواطن أمريكي تم توقيفه بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من هذا الشهر.



وأكد ديفيد كيلي، نائب رئيس مجلس نواب ولاية ويست فرجينيا، الإفراج عن كالوب بايرز، المقيم في الولاية.

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وقال كيلي لشبكة "فوكس نيوز" إن بايرز "تم الإفراج عنه وهو الآن في المنزل".



وأكد مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" أن بايرز أطلق سراحه إلى السفارة الأمريكية في موسكو في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي.