 
الأربعاء 2025-02-19 05:41 م
 

الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز في روسيا

ا
المواطن الأمريكي المفرج عنه
الأربعاء، 19-02-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري- أفرجت السلطات الروسية عشية المباحثات بين موسكو وواشنطن في الرياض عن مواطن أمريكي تم توقيفه بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد ديفيد كيلي، نائب رئيس مجلس نواب ولاية ويست فرجينيا، الإفراج عن كالوب بايرز، المقيم في الولاية.

اضافة اعلان


وقال كيلي لشبكة "فوكس نيوز" إن بايرز "تم الإفراج عنه وهو الآن في المنزل".


وأكد مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" أن بايرز أطلق سراحه إلى السفارة الأمريكية في موسكو في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل وزير الداخلية السعودي

شركة مياه اليرموك

أخبار محلية مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الإعلام العسكري ينظم معرضاً حول معركة الكرامة في مدارس وزارة التربية والتعليم

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يطلق الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد

دمار هائل في قطاع غزة.. أرشيفية

فلسطين الصين: غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم بين البلدين

جلالة الملك وولي العهد خلال استقبالهما رئيس جمهورية كازاخستان في قصر الحسينية

أخبار محلية الملك ورئيس كازاخستان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية



 




الأكثر مشاهدة