الإليزيه: ماكرون سيزور لبنان "قريبا جدا"

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "رئيس الدولة أبلغ الرئيس عون بأنّ فرنسا ستواصل جهودها الرامية للتوصل سريعا إلى تشكيل حكومة قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وإعادة الإعمار والاستقرار والأمن وسيادة لبنان".
وكان البرلمان اللبناني قد انتخب الخميس، قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية، بعد فوزه بتأييد 99 نائبا من إجمالي عدد النواب البالغ 128 الذين شاركوا في العملية الانتخابية.
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