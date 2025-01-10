الإليزيه: ماكرون سيزور لبنان "قريبا جدا"

12:37 ص

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الوكيل الإخباري- تمنّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس "كل النجاح" للرئيس اللبناني المنتخب الخميس قائد الجيش العماد جوزاف عون، و"اتفق" معه خلال مكالمة هاتفية على أن "يزور لبنان قريبا جدا" وفق ما أعلن قصر الإليزيه. اضافة اعلان





وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "رئيس الدولة أبلغ الرئيس عون بأنّ فرنسا ستواصل جهودها الرامية للتوصل سريعا إلى تشكيل حكومة قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وإعادة الإعمار والاستقرار والأمن وسيادة لبنان".



وكان البرلمان اللبناني قد انتخب الخميس، قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية، بعد فوزه بتأييد 99 نائبا من إجمالي عدد النواب البالغ 128 الذين شاركوا في العملية الانتخابية.