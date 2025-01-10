 
الجمعة 2025-01-10 01:06 ص
 

الإليزيه: ماكرون سيزور لبنان "قريبا جدا"

ماكرون
ماكرون
الجمعة، 10-01-2025 12:37 ص
الوكيل الإخباري-   تمنّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس "كل النجاح" للرئيس اللبناني المنتخب الخميس قائد الجيش العماد جوزاف عون، و"اتفق" معه خلال مكالمة هاتفية على أن "يزور لبنان قريبا جدا" وفق ما أعلن قصر الإليزيه.اضافة اعلان


وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "رئيس الدولة أبلغ الرئيس عون بأنّ فرنسا ستواصل جهودها الرامية للتوصل سريعا إلى تشكيل حكومة قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وإعادة الإعمار والاستقرار والأمن وسيادة لبنان".

وكان البرلمان اللبناني قد انتخب الخميس، قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية، بعد فوزه بتأييد 99 نائبا من إجمالي عدد النواب البالغ 128 الذين شاركوا في العملية الانتخابية.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي منظمة الهجرة الدولية: عدد الفارين من النزاع في السودان يقترب من حاجز الـ 15 مليونا

ماكرون

عربي ودولي الإليزيه: ماكرون سيزور لبنان "قريبا جدا"

زيت الزيتون

أخبار محلية زراعة الكورة تعقد ورشة عن جودة زيت الزيتون

مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال تحسن في أداء مؤشر داو جونز الأميركي

نتنياهو

عربي ودولي أكسيوس: إدارة بايدن تعارض نية نتنياهو إبقاء قوات بجنوب لبنان

قائد الجيش اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي بايدن: جوزاف عون الزعيم المناسب للبنان

ارشيفية

عربي ودولي الاحتلال: اعترضنا 3 مسيرات قادمة من الشرق

تشييع الجثمان

أخبار محلية تشييع جثمان الملازم محمد محمود جبر العباسي



 




الأكثر مشاهدة