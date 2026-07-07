الثلاثاء 2026-07-07 12:19 م

الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات في دمشق أثناء توجهه للقاء الشرع

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
الثلاثاء، 07-07-2026 11:17 ص
الوكيل الإخباري-   قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع دوي الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق صباح الثلاثاء، أثناء توجهه للقاء الشرع.اضافة اعلان


وكان انفجاران دويا قرب فندق راقٍ أمضى فيه ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني طالبا عدم الكشف عن هويته إن "انفجارين وقعا في وسط دمشق قرب فندق فورسيزنز، أحدهما داخل حاوية قمامة والآخر في سيارة" جراء عبوات ناسفة على الأرجح.
 
 


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