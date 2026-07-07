الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات في دمشق أثناء توجهه للقاء الشرع

وكان انفجاران دويا قرب فندق راقٍ أمضى فيه ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق، وفق ما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني طالبا عدم الكشف عن هويته إن "انفجارين وقعا في وسط دمشق قرب فندق فورسيزنز، أحدهما داخل حاوية قمامة والآخر في سيارة" جراء عبوات ناسفة على الأرجح.
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