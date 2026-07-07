الإليزيه: ماكرون لم يسمع أي انفجارات في دمشق أثناء توجهه للقاء الشرع

11:17 ص

الوكيل الإخباري- قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع دوي الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق صباح الثلاثاء، أثناء توجهه للقاء الشرع. اضافة اعلان





وكان انفجاران دويا قرب فندق راقٍ أمضى فيه ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق، وفق ما أفاد مصدر أمني.



وقال المصدر الأمني طالبا عدم الكشف عن هويته إن "انفجارين وقعا في وسط دمشق قرب فندق فورسيزنز، أحدهما داخل حاوية قمامة والآخر في سيارة" جراء عبوات ناسفة على الأرجح.





