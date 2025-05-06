الإليزيه يكشف تفاصيل زيارة الشرع لفرنسا

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "سيؤكد مجددًا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة، تحترم كل مكونات المجتمع السوري".
وأضافت أن "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلعون إلى السلام والديمقراطية"، مؤكدة أن ماكرون سيكرر "مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب".
وكان الرئيس الفرنسي قد وجّه دعوة للرئيس السوري الانتقالي لزيارة فرنسا في بداية فبراير، قبل أن يربط هذه الدعوة، في نهاية مارس، بشرط تشكيل حكومة سورية تضم "كل مكونات المجتمع المدني" وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الغارات الإسرائيلية حولت مصدر رزق آلاف اليمنيين إلى ركام
-
الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك
-
ويتكوف: إدارة ترامب تعمل على توسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل
-
إحباط تهريب 1300 جهاز "بيجر" مفخخ من تركيا إلى لبنان
-
قوات "اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية
-
مجلس الأمن يناقش التطورات بين الهند والباكستان
-
الدفاع الروسية: إسقاط 105 مسيرات أوكرانية في مناطق متفرقة خلال الليل
-
وزير الدفاع الأميركي يخفض عدد كبار الضباط 20%