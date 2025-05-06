الثلاثاء 2025-05-06 02:45 م
 

الإليزيه يكشف تفاصيل زيارة الشرع لفرنسا

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الثلاثاء، 06-05-2025 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس، يوم غد الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى أوروبا، بحسب وكالة "فرانس برس".اضافة اعلان


وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "سيؤكد مجددًا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة، تحترم كل مكونات المجتمع السوري".

وأضافت أن "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلعون إلى السلام والديمقراطية"، مؤكدة أن ماكرون سيكرر "مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب".

وكان الرئيس الفرنسي قد وجّه دعوة للرئيس السوري الانتقالي لزيارة فرنسا في بداية فبراير، قبل أن يربط هذه الدعوة، في نهاية مارس، بشرط تشكيل حكومة سورية تضم "كل مكونات المجتمع المدني" وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.

روسيا اليوم
 
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