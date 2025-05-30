الإماراتية شيخة النويس تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

الوكيل الإخباري- فازت الإماراتية شيخة النويس اليوم الجمعة بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

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وتخرجت النويس من جامعة زايد ولديها خبرة 15 عاماً في المجال السياحي، وتحمل العديد من الأوسمة والجوائز السياحية، وهي أول امرأة تشغل منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة منذ 50 عاماً.