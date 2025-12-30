الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا

05:43 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، إنهاء ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، بما يضمن سلامة عناصرها، والتنسيق مع الشركاء المعنيين.





وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.



وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعمًا للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، مشيرةً إلى أن أبناء الإمارات قدموا التضحيات الجسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.



وأضافت أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقّى من وجود على فرق متخصصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.



