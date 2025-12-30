الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعمًا للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، مشيرةً إلى أن أبناء الإمارات قدموا التضحيات الجسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
وأضافت أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقّى من وجود على فرق متخصصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.
-
أخبار متعلقة
-
أبو الغيط يدعو إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن
-
"سنتكوم": 11 عملية عسكرية ضد داعش خلال أيام في سوريا
-
الرئيس البرازيلي السابق قد يعود إلى السجن بعد خضوعه لعملية جراحية
-
مجلس الأمن يجدد ولاية القوة الأممية في الجولان المحتلة 6 أشهر
-
التحالف بقيادة السعودية يشن غارة على ميناء المكلا في اليمن
-
ترامب يعلن استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا
-
ترامب يدرس صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا رغم اعتراضات إسرائيل
-
ترامب: توصلت ونتنياهو إلى تفاهم بشأن سوريا