الإمارات: إسقاط صاروخين باليستيين و3 مسيّرات إيرانية وإصابة 3 أشخاص

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تعاملت الدفاعات الجوية منذ بدء الاعتداءات الإيرانية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، 2263 طائرةً مسيّرة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 230 إصابة، من جنسيات متعددة، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة.
وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.
