الإمارات: إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر الثلاثاء، عن إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي للدولة، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضي الدولة، في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة.





وأكدت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن هذا القرار جاء بناء على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، مشددة على أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية لدولة الإمارات تعتبر أولوية قصوى.





