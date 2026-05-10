الأحد 2026-05-10 05:13 م

الإمارات: التعامل مع طائرتين مسيرتين من إيران

الأحد، 10-05-2026 04:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت، الأحد، مع طائرتين مسيّرتين قادمتين من إيران.

وأضافت الوزارة في منشور عبر إكس أنها رصدت منذ بدء التصعيد 551 صاروخا بالستيا و29 صاروخا جوالا و2265 طائرة مسيّرة.


وأشارت إلى أنه لم تُسجّل إصابات خلال الساعات الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ بدء الأحداث 10 مدنيين، إضافة إلى إصابة 230 شخصا من جنسيات متعدّدة.


وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديدات تمسّ أمن الدولة واستقرارها.

 
 


