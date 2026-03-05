الإمارات: التعامل مع 189 صاروخا باليستيا من إيران

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، إنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 189 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الإمارات، وتدمير 175 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة.
