الإمارات: التعامل مع 189 صاروخا باليستيا من إيران

الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت الأربعاء، بنجاح مع 3 صواريخ باليستية، ورصدت 129 طائرة مسيرة تم اعتراض 121 طائرة مسيرة منها بينما سقطت 8 في أراضي الإمارات.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، إنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 189 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الإمارات، وتدمير 175 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة.

 
 


