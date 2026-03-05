الإمارات: التعامل مع 189 صاروخا باليستيا من إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت الأربعاء، بنجاح مع 3 صواريخ باليستية، ورصدت 129 طائرة مسيرة تم اعتراض 121 طائرة مسيرة منها بينما سقطت 8 في أراضي الإمارات.

