الإمارات: التعامل مع 3 صواريخ و8 طائرات مسيرة من إيران

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 341 صاروخاً باليستياً و15 صاروخًا جوالا و748 طائرة مسيرة.
وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل ستة مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغالية والفلسطينية، وإصابة 160 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من عدد من الجنسيات.
