الإمارات: التعامل مع 3 صواريخ و8 طائرات مسيرة من إيران

السبت، 21-03-2026 06:48 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 3 صواريخ باليستية و8 طائرات مسيرة قادمة من إيران.اضافة اعلان


وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 341 صاروخاً باليستياً و15 صاروخًا جوالا و748 طائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل ستة مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغالية والفلسطينية، وإصابة 160 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من عدد من الجنسيات.
 
 


إسرائيل تستهدف موقعًا بحثيًا يُستخدم في تطوير مكونات نووية بطهران

عربي ودولي إسرائيل تستهدف موقعًا بحثيًا يُستخدم في تطوير مكونات نووية بطهران

رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم

إصابة نحو 20 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة ديمونا

عربي ودولي إصابة نحو 20 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة ديمونا

الاستخبارات الأميركية تكشف قائمة دول مثيرة للقلق الأمني

عربي ودولي الاستخبارات الأميركية تكشف قائمة دول مثيرة للقلق الأمني

جاهزية عالية لضمان استمرار التزويد الكهربائي في الأردن

أخبار محلية جاهزية عالية لضمان استمرار التزويد الكهربائي في الأردن

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية

عربي ودولي ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية

الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين

عربي ودولي الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين

هيئة الإعلام تعمم حظر النشر في قضية وفاة طالبة بالجامعة الأردنية

أخبار محلية هيئة الإعلام تعمم حظر النشر في قضية وفاة طالبة بالجامعة الأردنية



 






